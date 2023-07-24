Москва, 24 июля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания. Документ опубликован на портале правовой информации 24 июля.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Уточняется, что предельный возраст пребывания в запасе повысили для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Изменения внесены в закон о воинской обязанности и военной службе.

Нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, переводились в отставку поэтапно.

Как сообщало ИА Регнум, этот закон Госдума России приняла в третьем чтении 18 июля.

Также документ предусматривает повышение предельного возраста пребывания в мобилизационном резерве для граждан с воинскими званиями старших офицеров. Его повысили с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве сохраняется на уровне 70 лет.

Кроме того, закон позволяет гражданам, которые находятся на срочной службе или в запасе, заключить контракт на участие в операциях ВС России за пределами страны.

Поправку о повышении предельного возраста пребывания в запасе Госдума 14 июля одобрила во втором чтении. Законопроект также предусматривает право для иностранцев заключить контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне. Авторы инициативы отмечали, что в резерв смогут поступить проживающие в Крыму, Севастополе и других российских субъектах граждане с гражданством Украины, которое не прекращено по не зависящим от них причинам.