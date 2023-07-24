Москва, 24 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Повышение призывного возраста в России до 30 лет будет происходить поэтапно. Об этом 24 июля заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Она [верхняя граница призывного возраста] будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — сказал он, говоря о повышении призывного возраста с действующих сегодня 18-27 лет до 18-30 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Картаполов рассказал, что продолжительность срочной службы в российской армии не изменится и составит один год. Он уточнил, что необходимости в увеличении срока военной службы до двух лет нет.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность изменения призывного возраста в стране. Представитель Кремля указал, что в Госдуме продолжается дискуссия на эту тему.

Президент Владимир Путин 24 июля подписал закон, который предусматривает повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для лиц, имеющих воинские звания. Предельный возраст призыва таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повысят с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, и к третьему — с 50 до 55 лет.