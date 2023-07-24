Москва, 24 июля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы направила в Пресненский районный суд столицы апелляционное представление, оспорив отказ поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Максим Григорьев/ТАСС Блогер Валерия Чекалина

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд вместо запрошенного обвинением домашнего ареста в виде меры пресечения запретил Чекалиной использовать средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами по уголовному делу, если это не близкие родственники. Аналогичные ограничения суд принял и для мужа Лерчек — Артёма Чекалина. Прокуратура также обжаловала это решение.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. По версии следствия, Чекалина в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиной пользоваться интернетом и общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи.

В пресс-службе СК 14 июля заявили, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру и её супругу на домашний арест из-за с неоднократных нарушений супругами избранной ранее судом меры пресечения.

Однако суд отказался изменить меру пресечения для Артёма Чекалина. А после изучения материалов следствия оставил в силе запрет на определённые действия и для Валерии Чекалиной.