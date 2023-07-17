Москва, 17 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы требует отменить решение суда об отказе заменить мужу блогера Валерии Чекалиной Артёму Чекалину меру пресечения с запрета определённых действий на домашний арест, сообщила 17 июля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости Артём Чекалин

Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. По версии следствия, Чекалина в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиной пользоваться интернетом и общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи.

В пресс-службе СК России 14 июля заявили, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру и её супругу на домашний арест. В СК пояснили, что это связано с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной ранее судом меры пресечения.

Пресненский суд Москвы перенёс на 21 июля вынесение решения об изменении меры пресечения для блогера Лерчек чтобы истребовать у следствия и изучить видеозапись интервью семьи Чекалиных.

Ранее суд отказался изменить меру пресечения для супруга Валерии Чекалиной Артёма Чекалина. Следствие просило перевести его под домашний арест, однако суд оставил в силе решение в виде запрета определённых действий.