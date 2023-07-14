Москва, 14 июля, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Супругу блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артёму Чекалину Пресненский суд Москвы оставил в силе меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Валерий Мельников/РИА Новости Артем Чекалин

Ранее сообщалось о ходатайстве следствия об изменении меры пресечения супругам Чекалиным на домашний арест. В СК объяснили требование неоднократными нарушениями обвиняемыми избранной ранее судом меры пресечения — запрета на пользование интернетом. Кроме того, супруги общались со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга. Следователи начали расследовать уголовное дело по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица».

По версии следствия, являющаяся индивидуальным предпринимателем Чекалина в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Позднее суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиной пользоваться интернетом и общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи.