Москва, 14 июля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной и её супругу Артёму Чекалину на домашний арест. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба СК России.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем

«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий, выраженных в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также общения со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками, столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», — говорится в сообщении.

Напоминается, что супругов Чекалиных обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ и ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта СКР возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга. Следователи начали расследовать уголовное дело по признакам преступлений, в частности, по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица».

По версии следствия, являющаяся индивидуальным предпринимателем Чекалина в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Позднее суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом. Также блогеру запретили общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи.