Москва, 16 марта, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Блогер Валерия Чекалина лишилась правом пользоваться интернетом. К такому решению пришёл суд, говорится 16 марта в издании «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Решение суда

Суд также запретил женщине общение со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, иными средствами связи.

При этом блогеру не ограничили передвижение.

По словам Чекалиной, такие ограничения она считает чрезмерными. Она просит судью разрешить вести блог, поскольку он является единственным источником дохода для неё.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении супругов-блогеров Артёма и Валерии Чекалиных по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.