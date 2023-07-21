Москва, 21 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 21 июля отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), которая подозревается в неуплате налогов и легализации денежных средств.

РИА Новости/Григорий Сысоев Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)

«Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определённых действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определённых действий», — заявил судья Александра Авдотьина, слова которой приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 319 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. По версии следствия, Чекалина в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиной и её супругу пользоваться интернетом и общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи.

В пресс-службе СК России позднее заявили, что следствие ходатайствует об изменении им меры пресечения на домашний арест. В СК пояснили, что это связано с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной ранее судом меры пресечения.

Однако суд 14 июля отказался изменить меру пресечения для Артёма Чекалина. В прокуратуре Москвы заявили, что потребуют отменить это решение суда и направят материалы на новое судебное рассмотрение.