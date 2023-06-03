Вашингтон, 3 июня, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Бывший медицинский советник Белого дома, занимавший эту должность при Джордже Буше — младшем, Джонатан Рейнер после падения Джо Байдена в ходе церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США посоветовал американскому президенту использовать трость.

Джо Байден
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден

«Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком. Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным. Также не худшей идеей будет использовать трость на неустойчивой поверхности», — сказал Рейнер в эфире телеканала CNN.

Он также подчеркнул, что Джо Байдену присуща «скованная или шаркающая походка», которая, вероятно, может быть вызвана артритом. По этой причине, запнувшись о что-либо, очень трудно сохранить равновесие.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с падением Джо Байдена во время церемонии вручения дипломов выпускникам в Колорадо произошёл 1 июня. Это уже не первый подобный случай с американским лидером. Например, в ноябре 2022 года глава Белого дома чуть не упал со сцены во время своей агитационной речи в поддержку губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.