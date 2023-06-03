Вашингтон, 3 июня, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Бывший медицинский советник Белого дома, занимавший эту должность при Джордже Буше — младшем, Джонатан Рейнер после падения Джо Байдена в ходе церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США посоветовал американскому президенту использовать трость.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком. Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным. Также не худшей идеей будет использовать трость на неустойчивой поверхности», — сказал Рейнер в эфире телеканала CNN.

Он также подчеркнул, что Джо Байдену присуща «скованная или шаркающая походка», которая, вероятно, может быть вызвана артритом. По этой причине, запнувшись о что-либо, очень трудно сохранить равновесие.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с падением Джо Байдена во время церемонии вручения дипломов выпускникам в Колорадо произошёл 1 июня. Это уже не первый подобный случай с американским лидером. Например, в ноябре 2022 года глава Белого дома чуть не упал со сцены во время своей агитационной речи в поддержку губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.