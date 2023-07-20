Вашингтон, 20 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден при перелётах стал чаще пользоваться укороченным складным трапом. Об этом 20 июля пишет Politico.

Global Look Press/Adam Schultz/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден

По информации издания, несколько месяцев назад Байден стал прибегать к подъёмам по более короткому трапу. При этом отмечается, что такой трап применяется, как правило, в случае сильного дождя или ветра.

«Байден использовал короткий трап для посадки на борт при каждом перелёте в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. При этом ни вылеты, ни посадки не были отмечены ненастной погодой», — отмечает издание.

Два советника американского президента признались на условиях анонимности, что команда Байдена старается использовать укороченный трап, чтобы снизить вероятность его падений.

Ранее The New York Post сообщил, что Байден вновь споткнулся, поднимаясь по короткому трапу при посадке на борт самолёта. На опубликованных изданием кадрах видно, как глава президент США, вылетая из финской столицы Хельсинки, использовал запасной, более короткий трап, однако всё равно потерял равновесие.