Вашингтон, 14 июля, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь по короткому трапу при посадке на борт самолёта. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило издание New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолёт», — говорится в материале.

На опубликованных изданием кадрах можно увидеть, как глава американского государства, вылетая из финского города Хельсинки, использовал запасной, более короткий трап, однако всё равно потерял равновесие.

Ранее Джо Байден ударился головой при выходе из вертолёта на лужайке Белого дома после возвращения с церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня во время поздравления одного из выпускников Академии ВВС США американский президент рухнул на пол. После этого инцидента экс-медработник Белого дома Джонатан Рейнер посоветовал Байдену использовать трость. По его словам, действующему президенту присуща «скованная или шаркающая походка», которая может быть вызвана артритом.