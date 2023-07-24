Москва, 24 июля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. От центра Москвы в сторону области перекрыто движение по Комсомольскому проспекту, сообщили 24 июля в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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«Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Жителям и гостям столицы рекомендуют выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 июля были найдены осколки беспилотного летательного аппарата на Комсомольском проспекте, 17, в Москве. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Позже в Москве сообщили о втором беспилотнике, который утром 24 июля попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва. В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стекла. Был слышен взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что беспилотники утром 24 июля нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице РФ.