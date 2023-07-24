Москва, 24 июля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В Москве ограничено движение по проспекту Лихачёва, сообщили 24 июля в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Движение по проспекту Лихачёва перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в столице аналогичные меры ввели на Комсомольском проспекте.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве ранним утром 24 июля беспилотник попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва. В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стекла. Был слышен взрыв.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники утром 24 июля нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице РФ.

В Министерстве обороны России выступили с заявлением о пресечении попытки Украины утром 24 июля осуществить террористическую атаку на Москву. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских беспилотника были подавлены и потерпели крушение, пояснили в военном ведомстве. Отмечается, что в результате пресеченного теракта ВСУ в Москве пострадавших нет.