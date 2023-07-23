Москва, 23 июля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В Москве во второй половине дня ожидается ливень, гроза и сильный ветер, предупредило жителей столицы главное управление МЧС по Москве на своём сайте.

Станислав Красильников/ТАСС

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 18:00 23 июля в столице ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы уже сообщали, что в Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и возможное усиление ветра.

В непогоду гражданам не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Как передавало ИА Регнум, гроза с ливнем обрушилась на столицу 18 июля. Дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы. Молния во время непогоды попала в склад с красками на территории комбината «Лира», возник пожар.

В этот день в российской столице выпала одна треть от июльской нормы осадков.