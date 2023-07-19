Москва, 19 июля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Москве за сутки выпала одна треть от июльской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«За минувшие сутки в Москве выпало 24 мм дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объема небесной влаги», — сказал он РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, ранее в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что 18 июля в ряде районов Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков.

Накануне, 18 июля, на Москву обрушились гроза с ливнем. В результате подтопления наблюдаются сразу в нескольких районах столицы. Дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы. Молния во время непогоды попала в склад с красками на территории комбината «Лира», возник пожар.