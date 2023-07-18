Москва, 18 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Сильный ливень с порывистым ветром и грозой обрушился 18 июля на российскую столицу, в сети появились кадры последствий непогоды.

Павел Бедняков/РИА Новости

Так, на видео, опубликованных в сети, видно, что видимость на московских дорогах из-за плотного дождя сильно снизилась.

Также жители столицы сообщают о подтоплении станции метро «Парк культуры». Пассажиры отмечают залитый вестибюль станции, который приходится проходить по лодыжки в воде.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части столицы.

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Как передавало ИА Регнум, 18 июля заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков предупредил, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз, града и ливней.

По прогнозам синоптиков, с 18 по 19 июля в городе может выпасть около 40 миллиметров осадков. Порывы ветра могут достигать 17-20 метров в секунду.