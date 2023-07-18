Москва, 18 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В Москве произошёл пожар на складе на территории комбината «Лира», выпускающего пианино и рояли. Об этом 18 июля сообщил источник ИА Регнум.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

В склад с краской на улице Енисейской ударила молния, в результате чего он загорелся. Из-за этого сработала порошковая система пожаротушения. В настоящий момент пожарные проверяют склад лакокрасочной продукции.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Москве поступило сообщение о взрыве в клинике косметологии. Оперативные службы выехали для проверки. Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл в Филипповском переулке, дом 7. Там расположена клиника косметологии «Алтеро». Позднее стало известно, что в здании произошло короткое замыкание из-за подтопления после ливня.