Москва, 23 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Дождь, гроза и возможное усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы, говорится 23 июля в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Алексей Куденко/РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В непогоду гражданам не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, уточнили в комплексе городского хозяйства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля на Москву обрушились гроза с ливнем. Дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы. Молния во время непогоды попала в склад с красками на территории комбината «Лира», возник пожар.

В этот день в российской столице выпала одна треть от июльской нормы осадков.