Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за слова о том, что Россия вступится за Белоруссию в случае нападения на неё.

Александр Демьянчук/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Константиновском дворце

«Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, чётко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси — это как против России. Мы это учитываем при строительстве наших вооружённых сил», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать и агрессию против России. Он отметил, что Москва будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Стрельне 23 июля. По словам российского лидера, они продлятся два дня. Как отметил президент России, все планы развития отношений с Белоруссией реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось.