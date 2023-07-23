Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Стрельне под Санкт-Петербургом начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает корреспондент ИА Регнум.

Kremlin.ru

Встреча проходит в Константиновском дворце.

Ожидается, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также стороны обсудят вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко прибыл в Петербург вечером 22 июля.

Напомним, 21 июля в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России Владимир Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать и агрессию против России. Москва будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами, добавил российский лидер.