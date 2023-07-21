Москва, 21 июля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, заявил 21 июля президент РФ Владимир Путин.

Телекомпания «ВоенТВ»/ТАСС

«Что касается Белоруссии — это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава государства добавил, Россия будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе белорусской стороны в республике будет размещено тактическое ядерное оружие. Он пояснил, что подобным образом действуют США в отношении своих союзников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня сообщил, что на территорию республики прибыла значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.