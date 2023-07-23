Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Переговоры президента Владимира Путина России и главы Белоруссии Александра Лукашенко продлятся два дня. Об этом 23 июля заявил российский лидер.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», — сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко. Ожидается, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

21 июля в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать и агрессию против России. Москва будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами, добавил российский лидер.