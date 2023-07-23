Москва, 23 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля российский президент Владимир Путин на встрече с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Александр Демьянчук/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Константиновском дворце

«Все наши планы реализуются, причём даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали», — отметил Путин.

По его словам, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%, в России прогноз по росту ВВП чуть ниже. «Но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», — уточнил российский лидер.

Все основные показатели, подчеркнул Путин, дают основание полагать, что этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно.

«У нас целиком и полностью все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям. Растет товарооборот — по разным ценам он немножко разный. По нашим данным, если в долларовом эквиваленте говорить, то 43,7 млрд долларов, по белорусской статистике почти 45 млрд долларов. Это очень хороший показатель», — уточнил президент России.

Он отметил, что всё движется, если скромно выражаться, удовлетворительно.

Президент Белоруссии в свою очередь предложил подумать над совместным экономическим планом развития.

По словам Лукашенко, у обеих стран для экономического роста «мозгов хватает, ресурсов достаточно». «Я бы хотел попросить еще раз, чтобы наши правительства продумали план экономический. Я записал себе суть — опора на собственные силы», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер заявил, что переговоры с коллегой из Белоруссии продлятся два дня.

Ожидается, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.