Вашингтон, 22 июля, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Семь требований России необходимо выполнить Западу для возвращения в зерновую сделку, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Первым условием назван вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Во вторых, должны быть отменены ограничения для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений, сказал дипломат.

По словам Полянского, третьим условием является необходимость возобновить поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники, а также отрасли производства удобрений.

Разрешение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение логистики продовольственных поставок — четвёртое условие.

В пятых, следует создать беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, в том числе возобновить деятельность аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

В качестве шестого требования Полянский назвал необходимость разблокировки всех российских активов, связанных с сельхозотраслью.

Восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, которая должна работать в интересах нуждающихся стран, а не обеспечивать богатые страны, назвал заключительное, седьмое условие первый зампостпреда РФ при ООН.

При выполнении всех заявленных пунктов Россия вернётся в зерновую сделку, добавил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ годом ранее обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания, которые были ей даны год назад, будут выполнены.