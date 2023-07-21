Москва, 21 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. За минувший год под прикрытием Черноморской инициативы (зерновой сделки) Украина накопила в черноморских портах значительные военно-промышленные, складские и топливные мощности, заявил 21 июля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

Россия рассматривает портовую инфраструктуру на контролируемой Киевом территории как место дислокации и пополнения ВСУ западным вооружением и наёмниками, добавил он.

«Мы рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России», — сказал Полянский.

О выходе из зерновой сделки в Москве заявили 17 июля. Данные России обещания так и не были выполнены, констатировали в МИД. Украина использовала экспортный коридор для заработка, а не помощи бедным странам, отмечал президент Владимир Путин. Коридор использовался для подготовки терактов, добавили в МИД РФ.

В Минобороны России18,19,20 и 21 июля сообщали об ударах высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Украины в районах Одессы и Николаева. 18 июля сообщалось об уничтожении хранилищ топлива ВСУ общим объёмом около 70 тысяч тонн. В ведомстве заявили, что это были «удары возмездия» за теракты против России.

19 июля сообщалось о групповом ударе по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, 20 июля — по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска и объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.

21 июля в Минобороны заявили, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против РФ с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара была достигнута, добавили в ведомстве.