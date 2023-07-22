Симферополь, 22 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Взрывы боеприпасов произошли на складе в Крыму из-за атаки украинского беспилотника, население в радиусе 5 км от места ЧП будет эвакуировано. Об этом глава республики Сергей Аксёнов сообщил 22 июля в своём Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС

Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки на Красногвардейский район, по предварительным данным, нет.

«Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — написал Аксёнов.

Чтобы свести к минимуму риски, решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Власти рассчитывают, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. О попытке вражеского налёта заявил глава республики Аксёнов, он отметил, что на месте работают все профильные службы.

20 июня украинский беспилотник атаковал посёлок Раздольное на севере Крыма. В результате погибла 14-летняя девочка, которой в момент взрыва по телефону позвонила мать.

В ночь на 18 июля ВСУ пытались провести массовую атаку на Крым с использованием беспилотников. Девять аппаратов сбили силы ПВО, ещё 19 подавили средства радиоэлектронной борьбы.