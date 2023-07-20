Симферополь, 20 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Погибшая в посёлке Раздольное в Крыму девочка в момент удара украинского БПЛА была уже почти около своего дома и разговаривала по телефону с мамой.

Григорий Сысоев/РИА Новости

По информации «Ленты новостей Крыма» и других местных СМИ, 14-летняя Ирина Л. вместе с подружками пошла встречать рассвет. Из дома девочка выбралась тайно, подложив под одеяло мягкую игрушку. Уже на рассвете мама обнаружила пропажу дочери и начала звонить ей. Когда девочка проходила мимо магазина «Метро», раздался взрыв. К тому моменту её подружки разошлись по домам, она шла одна и разговаривала по телефону с мамой. Она сказала, что через минуту уже будет дома.

Громкий хлопок взрыва слышала вся семья Ирины. Мама в ночной рубашке выбежала из подъезда к магазину, у которого лежала окровавленная дочь. Папа девочки вызвал скорую. И они вместе с мамой умоляли дочь дышать.

Девочку доставили в операционный зал ЦРБ в пять часов утра уже без сознания. Дыхания и сердечной деятельности не было, зрачки расширенные. Реанимационные действия не помогли. Врачи боролись до последнего за жизнь ребёнка, но Ира умерла на операционном столе, так и не приходя в сознание.

Родители Ирины находятся в состоянии шока. Полицейские пока не могут их опросить. С ними работают психологи.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 20 июля о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий.

Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева заявила, что украинские власти действуют цинично и бесчеловечно, когда отдают приказы об ударах по гражданской инфраструктуре.

Глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник уточнил, что после атаки украинского БПЛА был введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.