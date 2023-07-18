Симферополь, 18 июля, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Крым снова попытались атаковать беспилотники ВСУ. Все дроны были сбиты либо подавлены, сообщил 18 июля глава республики Сергей Аксёнов.

Mil.ru Радиоэлектронная борьба

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, ещё 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Крыма поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу. Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 июля Вооружённые силы Украины пытались атаковать территорию Крыма с помощью дронов. Эти попытки были пресечены российскими военными. Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии. Ещё пять БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы, они не достигли целей и потерпели крушение.