Москва, 21 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Нанесён очередной удар высокоточным оружием по объектам на Украине, где готовились атаки против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщил 21 июля на регулярном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Представитель российского военного ведомства добавил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 20 июля нанесли удары возмездия за мост по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что после серии взрывов в центре Одессы произошёл пожар на площади 300 кв. м. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.

21 июля координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев рассказал об уничтожении российскими военными нескольких объектов, в том числе гостиницы, где базировались боевики с наёмниками-инструкторами.