В Одесской области после взрывов повреждены объекты логистики
ВСУ: в Одесской области после взрывов повреждены склад и административное здание
Одесса, Украина, 20 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. В Одесской области взрывы повредили объекты логистики и административное здание. Об этом сообщила представитель сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
По словам Гуменюк, снаряды прилетели в Николаевской и Одесской областях.
«В Одессе разрушено административное здание. Последствия ещё уточняются. Попадание есть в складские помещения», — сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
Как сообщало ИА Регнум, беспилотник ВСУ 20 июля повредил здания в одном из посёлков Крыма. Погиб ребёнок.
По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате удара беспилотника в посёлке на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. Не обошлось без трагедии — погибла девочка-подросток.