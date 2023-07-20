Одесса, Украина, 20 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. В Одесской области взрывы повредили объекты логистики и административное здание. Об этом сообщила представитель сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По словам Гуменюк, снаряды прилетели в Николаевской и Одесской областях.

«В Одессе разрушено административное здание. Последствия ещё уточняются. Попадание есть в складские помещения», — сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотник ВСУ 20 июля повредил здания в одном из посёлков Крыма. Погиб ребёнок.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате удара беспилотника в посёлке на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. Не обошлось без трагедии — погибла девочка-подросток.