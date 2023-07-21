Николаев, Украина, 21 июля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев рассказал об уничтожении ВС РФ нескольких объектов, в том числе гостиницы, где базировались боевики с наёмниками-инструкторами. Об успешном ударе возмездия за теракт на Крымском мосту подпольщик рассказал РИА Новости, подкрепив видео с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница «Ингул», где находились нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — сказал Лебедев.

Боевиков с наёмниками в гостинице у судостроительного завода уничтожили удары российских артиллеристов.

Взрывы также были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 20 июля нанесли удары возмездия за мост по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны.

Силами российских войск отражены семь атак украинских боевиков на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, около населённого пункта Дружковка расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» «Южной» группировки войск нанесли ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.