Москва, 20 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Об этом 20 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Львов/РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружённые силы РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что удары были нанесены по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах городов Одессы и Ильичёвска Одесской области.

Кроме того, около города Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметил представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста. Как пояснил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, двустороннее движение на этом участке, предположительно, восстановят к осени.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица.

20 июля стало известно, что для запуска безэкипажных катеров по Крымскому мосту могли использоваться танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 км от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Позже оба танкера встретились в море. В этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другой. Для управления катерами, возможно, использовалось ещё одно судно, которое стояло на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.