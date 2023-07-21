Москва, 21 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские войска успешно отбили за сутки девять атак противника на донецком направлении, в том числе у Майорска и Клещеевки южнее Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июля на брифинге.

РИА Новости

Он уточнил, что атаки украинских подразделений успешно отражены у Золотарёвки в ЛНР, а также у Майорска, Весёлого, Марьинки, Водяного и севернее Клещеевки в ДНР. Живая сила и техника противника поражены в районах населённых пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино в ДНР.

У населённых пунктов Разлив и Выемка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны.

За сутки на этом направлении российские войска уничтожили до 185 солдат противника, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, добавил представитель Минобороны.

Накануне Конашенко заявил об отражении на донецком направлении 16 атак противника в течение суток, в том числе у Марьинки и Клещеевки. ВСУ, уточнил он, потеряли более 210 военнослужащих и 11 единиц техники, кроме того, российские войска уничтожили два склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ под Артёмовском колоссальны и командование скрывает их, чтобы информация не доходила до родственников погибших. В украинском генштабе признали, что в районах рядом с Артёмовском идут тяжёлые бои без изменений позиций ВСУ.