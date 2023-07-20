Москва, 20 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки отразили 16 атак противника на донецком направлении, сообщили 20 июля в Министерстве обороны РФ. На данном направлении было уничтожено более 210 военнослужащих ВСУ и два склада боеприпасов, отметили в ведомстве.

Кадр из видео Минобороны РФ

«На донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Весёлое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ходе боёв было уничтожено более 210 военнослужащих ВСУ и 11 единиц техники, в том числе боевая бронированная машина, артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б». Склады боеприпасов механизированных бригад ВСУ были уничтожены в районах Серебрянки и Авдеевки (ДНР).

Также 20 июля в ведомстве сообщили об уничтожении объектов топливной инфраструктуры и складов боеприпасов ВСУ в районе Николаева, об «ударах возмездия» по цехам производства безэкипажных катеров в районе Одессы и о безуспешных попытках ВСУ наступать на южнодонецком и краснолиманском направлениях.