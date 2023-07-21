Луганск, 21 июля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Командование ВСУ не информирует военкоматы о реальных потерях под Артёмовском в ходе наступательных действий, чтобы те не оповещали родственников о гибели военнослужащих. Об этом сообщил 21 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

РИА Новости

Ссылаясь на свои источники, эксперт отметил, что при попытках штурма окрестностей Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) украинские войска несут колоссальные потери. Группы по сбору тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав на передовой не понимал масштаба безвозвратных потерь.

«Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», — написал Марочко.

Накануне эксперт сообщил, что украинские военные увеличили количество атак на участке фронта под Артёмовском в попытках прорвать российскую линию обороны. Ранее он отмечал, что ежедневные потери ВСУ доходят до батальона.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Тем не менее, как заявил 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, но потерял при этом более 26 тыс. военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники.