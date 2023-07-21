Киев, 21 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В районах рядом с Артёмовском идут тяжелые бои без изменений позиций украинских военных, заявил представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

РИА Новости

«На артёмовском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Артемовска», — цитирует его Telegram-канал Military Media Center.

На направлениях в районе населённых пунктов Орехово — Василевка — Парасковиевка, Клещеевка — Андреевка «продолжаются тяжелые бои без изменения положения ВСУ», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление ВСУ, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск.

Наёмник из Австралии заявил, что воюющие на стороне ВСУ солдаты постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, а кроме того, им угрожают расправой за высказывания. Он назвал происходящее там настоящей мясорубкой.