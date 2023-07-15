Вашингтон, 15 июля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Основатель компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск предупредил, что поставки США кассетных боеприпасов Украине повлекут негативные последствия. Об этом он сообщил 15 июля в своём Twitter.

Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Илон Маск

«Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — написал миллиардер.

Маск указал, что США исторически осуждали страны, использующие кассетные боеприпасы, но теперь сами передали их в зону боевых действий.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные бомбы. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев дал письменные гарантии, что не будет применять их по целям в России. МИД России, комментируя это, подчеркнул, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и затягивают украинский кризис.

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что США передают Киеву кассетные боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что это — старые снаряды, которые не используют США, поэтому поставки кассетных бомб ослабят украинцев, а не усилят. Позднее, 11 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла в зоне спецоперации кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны, но может начать в качестве ответа на действия Киева. Глава Минобороны отметил, что американские поставки повлияют на затягивание конфликта, и подчеркнул, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские.

Позднее стало известно об обстреле украинскими боевиками населённого пункта Токмак в Запорожской области кассетными бомбами. Сообщалось о попаданиях в районе птицефабрики и на выезде из города. Командующий группировкой ВСУ «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский после этого заявил, что украинская армия действительно получила бомбы, но ещё не применяла их.