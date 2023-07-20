Киев, 20 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. ВСУ начали применять поставленные из США кассетные боеприпасы, они используются для разрушения российских оборонительных позиций, передаёт 20 июля The Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хорошо укреплённые российские позиции замедлили контрнаступление ВСУ», — сказано в публикации в качестве объяснения применения данного вида боеприпасов.

Также авторы отметили, что ВСУ могут использовать кассетные боеприпасы и в ходе попыток вернуть себе контроль над Артёмовском.

Как сообщало ИА Регнум, власти США, ранее осуждавшие применение кассетных боеприпасов другими странами, в июле 2023 года приняли решение передать их Украине. Это решение было «трудным», но такие боеприпасы нужны ВСУ для проведения контрнаступления, заявил президент США Джозеф Байден.

Передача Украине кассетных боеприпасов вызвала резкую критику в адрес Вашингтона, в том числе на Западе. В частности, американский предприниматель Илон Маск напомнил, что власти США ранее выступали против применения таких снарядов, и обвинил их в лицемерии.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что в Вашингтоне были правы, когда ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. В случае необходимости Россия использует зеркальные ответные меры, добавил глава государства.