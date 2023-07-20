Москва, 20 июля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. У Запада значительно истощились запасы новой техники, которую они могли поставлять на Украину, поэтому новая стратегия помощи подразумевает ремонт тех огромных запасов западного оружия, которые не сберегли ВСУ. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне рассказала, что Запад планирует изменить стратегию вооружения ВСУ — делать ставку не на предоставление новой техники, а на ремонт прошлых поставок. Запад допускает, что конфликт может продлиться ещё месяцы или даже годы, а потому ремонт будет значительно полезнее новых поставок. В материале отмечают, что западные союзники Украины неоднократно выражали беспокойство в связи с тем, что ее возможность обеспечивать работу переданной техники существенно отстает от того, что диктует обстановка на поле боя.

По мнению военного эксперта Подберёзкина, главная причина изменения стратегии Запада — это истощение запасов.

«А поставлять-то им, собственно, почти и нечего. Новой техники нет. Танков «Леопард-1» почти не осталось, а «Леопарды-2» нужны своим Вооружённым силам Германии. Вся стратегия заключается в том, что раз нам нечего давать, то давайте лучше отремонтируем то, что вы не сберегли, что поломалось», — объяснил Подберёзкин.

При этом, как отметил эксперт, у той же Германии есть более современные модели танков, например, «Пантеры KF51», но они очень дорогостоящие, к тому же в производстве их ещё не так много, а потому бундесверу невыгодно делиться такой техникой с Киевом. Тем более что, по словам Подберёзкина, на Украине остаётся огромное число изношенной и повреждённой техники Запада, которую логично предлагают отремонтировать.

«Любая военная техника часто ломается и требует ремонта. Процент техники, которая требует повседневного и даже капитального ремонта, колеблется в пределах 30–60%. Поэтому всегда и везде существуют специальные воинские подразделения, занимающиеся восстановлением и ремонтом танков и оружия. И самое главное — западная техника плохо показала себя в боях на Украине», — отметил военный политолог.

По словам Подберёзкина, многие западные образцы создавались для боёв на более щадящей местности и потому часть техники уничтожена безвозвратно. Но также осталось и довольно много повреждённых танков, БМП, ракетных комплексов, которые ещё можно отремонтировать. Правда, как отметил эксперт, у украинской армии нет специалистов, которые смогли бы полноценно восстановить западное оружие. Сейчас ремонт в основном осуществляется в Польше и Чехии, что значительно замедляет процесс восстановления.

19 июля Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи ВСУ на сумму $1,3 млрд. Он предполагает 4 системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что в течение первых двух недель контрнаступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что Запад лжёт о своём неучастии в украинском конфликте, а в действительности поставляет ВСУ в зону боевых действий в помощь оружие, наёмников и разведданные.