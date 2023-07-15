Вашингтон, 15 июля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В течение первых двух недель контрнаступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений. Об этом 15 июля сообщила газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

«За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленного ею на поле боя», — говорится в публикации.

Уточняется, что в это число вошли поставленные западными странами танки и бронетранспортеры, на которые ВСУ рассчитывали в боевых действиях с российской армией.

Источник отметил, что в следующие недели уровень потерь снизился до 10%, что, по мнению издания, связано со снижениями темпов контрнаступления украинских войск и тем, что ВСУ якобы начали применять тактику изматывания российских военных.

Также украинский военный по имени Игорь рассказал газете, что дрон его подразделения снял на видеокамеру, как полдюжины западных бронемашин попали под обстрел российских войск.

«Они все сгорели», — констатировал военный ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что киевские власти пребывают в отчаянии, пытаясь скрывать потери ВСУ при контрнаступлении, которые составили не менее 26 тысяч убитыми и, вероятно, столько же ранеными. Он подчеркнул, что Киев пытается скрыть эту неудобную правду от остального мира.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские военные с момента начала контрнаступления 4 июня не достигли целей ни на одном из направлений. Министр уточнил, что ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Позднее он рассказал, что в ходе попыток наступательных действий украинскими военными было потеряно свыше 26 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц различного вооружения.