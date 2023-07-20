Вашингтон, 20 июля, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Западные страны переводят внимание от поставок военной техники на Украину к её ремонту, написал обозреватель издания Politico Пол Маклири.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Акцент Запада сместился на ремонт и техническое обслуживание вооружения, это говорит о том, что война продолжится ещё несколько месяцев или лет. Заместитель министра обороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант заявил об организации ремонтных предприятий в Европе.

Маклири считает, что вопрос ремонта выведенной из строя техники на Украине становится крайне острым из-за тяжёлого контрнаступления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд. Вашингтон предоставит Киеву четыре системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что военная помощь США киевской армии лишь продлевает агонию режима Зеленского. В Белом доме «не хватает смелости признать», что планы нанести России поражение на поле боя рушатся, отметил дипломат.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что в течение первых двух недель контрнаступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские военные с момента начала контрнаступления 4 июня не достигли целей ни на одном из направлений.