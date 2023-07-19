Москва, 19 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд, сообщил 19 июля Пентагон. Согласно заявлению американского военного ведомства, США предоставят Киеву 4 системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, США поставят на Украину беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Их число не уточняется.

Накануне американские СМИ сообщили, что пакет «помощи» будет включать закупку систем ПВО, систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, дронов-камикадзе компании AVEVEX и дронов Switchblade, а также боеприпасов.

Россия не раз указывала, что накачивая Киев вооружением Запад только затягивает конфликт. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что США, заявляя о планах наращивать поставки оружия Украине, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение.

Как сообщало ИА Регнум, США 7 июля объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Хотя раньше в Вашингтоне называли преступлением применение таких боеприпасов. Теперь же США просто заявили, что применение кассетных боеприпасов несёт риски для мирного населения.

Россия раскритиковала решение США. По словам посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, подобными действиями США приближают человечество к новой мировой войне. Это жест отчаяния из-за нежелания признать провал украинского контрнаступления.