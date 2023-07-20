Симферополь, 20 июля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ 20 июля повредил здания в одном из посёлков Крыма. Погиб ребёнок.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крым

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате удара беспилотника в посёлке на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — написал в своём Telegram-канале Сергей Аксёнов.

Глава Крыма заверил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.

Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли.

Вооружённые силы Украины пытались атаковать территорию Крыма с помощью дронов 16 и 18 июля. Эти попытки были пресечены российскими военными.

В результате теракта ВСУ на Крымский мост 17 июля погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.