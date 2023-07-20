Аксёнов: от удара беспилотника ВСУ в Крыму погиб ребёнок, разрушены здания
Аксёнов: при атаке беспилотника ВСУ на Крым погибла девочка, повреждены четыре здания
Симферополь, 20 июля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ 20 июля повредил здания в одном из посёлков Крыма. Погиб ребёнок.
По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате удара беспилотника в посёлке на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания.
«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — написал в своём Telegram-канале Сергей Аксёнов.
Глава Крыма заверил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.
Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли.
Вооружённые силы Украины пытались атаковать территорию Крыма с помощью дронов 16 и 18 июля. Эти попытки были пресечены российскими военными.
В результате теракта ВСУ на Крымский мост 17 июля погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.
Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.