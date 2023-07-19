Симферополь, 19 июля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Причины возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма установят следственные органы, сообщил 19 июля глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет», — сообщил Аксёнов в Telegram-канале.

По его словам, эвакуированным жителям оказывается вся необходимая помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым.

Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки, заключил он.

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Как сообщало ИА Регнум, в Кировском районе Крыма из-за пожара на полигоне эвакуируют жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание и всё необходимое.