Москва, 19 июля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но западные страны не собирались договорённости выполнять, это откровенная наглость и бесцеремонность. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что этот вопрос напрямую затрагивает российских производителей. Сделка была заключена год назад и не раз продлевалась, а Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, рассчитывая, что западные страны будут соблюдать согласованные параметры и условия.

«Но ничего такого не происходило, договорённости выполнять они не собирались, только от России постоянно что-то требовали. Откровенная наглость и бесцеремонность», — сказал Путин.

Он добавил, что Запад сделал всё, чтобы пустить зерновую сделку под откос, а России только чинит препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам.

По словам Путина, Москва тем не менее рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут реализованы все без исключения принципы её участия в ней.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Так, за период существования договорённостей из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 июля предостерёг, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.

19 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений у ООН есть три месяца. Она отметила, что только в таком случае Москва вернётся к обсуждению зерновой сделки.