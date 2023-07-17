«Черноморская инициатива», известная широкой аудитории как «зерновая сделка», основная суть которой состояла в предоставлении транспортного коридора для вывоза зерновых с Украины на мировые рынки, не приносила России никакой выгоды. А выход из неё даст нашей стране очевидные преимущества. Таким мнением делится с ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы от этой сделки не получили ровным счётом ничего, — говорит собеседник. — Жирный ноль». Зато теперь у России, как указывает эксперт, открываются возможности в северо-западной части акватории Чёрного моря, не лишние с точки зрения логики спецоперации.

«Можно будет объявить эту зону закрытой, останавливать и досматривать силами российского Черноморского флота любое судно, которое там появляется, а при необходимости — уничтожить его, — отмечает специалист. — Так что с точки зрения военной это большой плюс».

У России была наименьшая заинтересованность в продлении «черноморской инициативы», соглашается политолог Каринэ Геворгян. Однако основной смысл выхода Москвы из «инициативы», по её мнению, в другом.

«По интересующим российскую сторону параметрам сделка не выполнялась, — говорит собеседница. — При этом Запад в ходе противостояния с Россией всё время повышает ставки. А мы ставки не повышали. И наше заявление, что мы приостанавливаем своё участие, может свидетельствовать, что Россия в итоге тоже стала так действовать».

Так что не следует сводить значение «инициативы» исключительно к бизнес-составляющей, указывает Геворгян.

При этом полностью перекрыть доступ Украины к северо-западной части акватории Чёрного моря не получится, полагает Онуфриенко. «Будут проходить суда вдоль западных берегов Чёрного моря, далее — по Дунаю. Перекрыть этот маршрут проблематично, — рассуждает эксперт. — А вот сообщение с морскими портами Николаева, Одессы, через которые провозится основной тоннаж, действительно удастся прекратить».

Полную безопасность Крыму выход из сделки также не сулит, считает Онуфриенко. Однако и сугубо военная польза отказа от «инициативы» не ограничивается перспективой контроля над соответствующей частью черноморской акватории, уточняет он.

«Мы резко сократим доходную часть киевской хунты, потому что через Дунай невозможно провозить такие же объёмы грузов, — рассказывает собеседник. — Кроме того, резко уменьшится объём топлива, доставляемый в рамках «зерновой сделки» танкерами прямо в Одессу».

Киевский режим, как замечает эксперт, получал благодаря сделке не только деньги за вывозимое зерно, но и колоссальное количество топлива: «Каждый танкер — это сотни тысяч тонн. Они шли в порты, а сейчас этот поток будет прекращён».

Но чтобы извлечь очевидную выгоду с военной точки зрения, этого недостаточно, полагает собеседник: «Легче станет лишь в том случае, если мы объявим о создании полностью закрытой зоны и будем соответственно относиться к любым плавающим объектам как к вражеским».

При этом большая заинтересованность в сохранении сделки была не только у Киева, но и у Анкары, уточняет Геворгян. Неслучайно турецкий президент Реджеп Эрдоган уже заявил, что попытается добиться возобновления «инициативы», которую назвал дипломатическим успехом.

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Политолог также обращает внимание на спекуляции в информационном пространстве, согласно которым Турция якобы намерена конвоировать суда с украинским зерном силами собственного военно-морского флота. Однако в связи с этим турецкой стороне, по мнению собеседницы ИА Регнум, стоит обратить внимание на заявление Минобороны России от 14 июля, согласно которому движение по северо-западной части акватории Чёрного моря представляет опасность из-за украинских мин, бесконтрольно дрейфующих и создающих угрозу судам.

При этом перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Чёрное и Средиземное моря, для прохода российских судов Турция не сможет, указывает эксперт: ей это просто невыгодно, поскольку бюджет страны пополняется за счёт платы, получаемой за проход иностранных судов через эти воды.

Более того, осенью 2022 года Анкара решила упразднить принцип оплаты этой услуги со скидкой 75%, закреплённый в 1983 году. В результате стоимость прохождения выросла в пять раз. «Они на этом зарабатывают, — говорит собеседница. — И Эрдогану не с руки ссориться с компаниями, которые предоставляют сервис в этой сфере».

В свою очередь России есть чем ответить в случае, если реакция турецкого президента на отмену «черноморской инициативы» не будет её устраивать.

«Мы можем ему массу всяких болезненных уколов нанести, даже если просто импорт помидоров отменим, — рассуждает Геворгян. — Он сейчас повысил цены на бензин и дизель, соответственно, цены на продукты питания вырастут по понятным причинам. Налоги повысил. А число его сторонников и противников в стране — и так пятьдесят на пятьдесят».

Ранее 17 июля МИД России сообщил, что наша страна не намерена продлевать «черноморскую инициативу». Об этом Россия уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, уточнили в ведомстве.

При этом итоги «инициативы», «не оправдавшей своего гуманитарного предназначения», в МИД назвали неутешительными. За период существования этой сделки из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Сохранение сделки в условиях такого откровенного саботажа соглашений теряет смысл, сказано в сообщении российского МИД. Также в ведомстве заявили, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

В министерстве напомнили, что два взаимоувязанных соглашения — черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были подписаны в Стамбуле почти год назад, 22 июля 2022 года.

Без участия России «черноморская инициатива» перестанет функционировать с 18 июля, уточнили в Министерстве иностранных дел.