Москва, 18 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге 18 июля прокомментировал предложения Украины продлить зерновую сделку без участия России.

Александр Кряжев/РИА Новости

По его словам, попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий. Поэтому, отметил Песков, этот вопрос нуждается в комментарии со стороны российских военных, так как речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий.

Без соответствующих гарантий безопасности, отметил он, там возникают определённые риски, которые должны учитываться, если что-то будет оформляться без России. При этом Песков не смог сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать.

Также он отметил, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях, и это уже ни для кого не является секретом.

«Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Так, за период существования договорённостей из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Сохранение сделки в условиях такого откровенного саботажа соглашений теряет смысл, сказано в сообщении российского МИД. Также в ведомстве заявили, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

Без участия России зерновая сделка перестанет функционировать с 18 июля, уточнили в Министерстве иностранных дел.