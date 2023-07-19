Москва, 19 июля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений у ООН есть три месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС Сухогруз Zante с украинским зерном в проливе Босфор у побережья Стамбула

«У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов», — сказала она в эфире радио Sputnik, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат добавила, что только в таком случае Москва вернётся к обсуждению зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. Позднее МИД сообщил, что Россия не намерена продлевать соглашение, о чём уведомлены Турция, Украина и Секретариат ООН.

Ранее Захарова заявила, что Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран и ООН по зерновой сделке. Москва может вернуться к этому соглашению только после конкретных результатов.