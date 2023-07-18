Махачкала, 18 июля, 2023, 22:17 — ИА Регнум. В центре Махачкалы переименуют легкоатлетический стадион, названный шесть лет назад в честь Елены Исинбаевой. Соответствующее поручение минспорта Дагестана и мэрии Махачкалы дал глава республики Сергей Меликов.

Кадр из видео с канала: РГВК «Дагестан» Легкоатлетический стадион, названный шесть лет назад в честь Елены Исинбаевой

«Это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы Дагестана, махачкалинскому стадиону присвоили имя Исинбаевой скоропалительно, без учёта мнения граждан. Теперь правильным решением будет, если новое наименование спортобъекту выберут жители республики, подчеркнул Меликов.

Он допустил, что люди могут вернуть стадиону прежнее название — «Труд», а в честь Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую спортсменка предпочла России.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предпочла работу в Международном олимпийском комитете (МОК) званию майора Вооружённых сил России. Звание она получила в 2015 году. Тогда же спортсменка заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года киевский режим внёс Исинбаеву в санкционный список.

МОК инициировал проверку в отношении членов комитета из России. Их проверяли на соответствие критериям участия в работе организации. 18 июля пресс-служба МОК сообщила, что Исинбаева не имела контрактных связей с Минобороны России и может работать в комитете.