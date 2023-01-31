Лозанна, Швейцария, 31 января, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Санкции, которые действуют в отношении спортсменов из России и Белоруссии, не подлежат обсуждению, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Там не намерены пересматривать правила допуска и не готовы вернуть возможность для россиян участвовать в состязаниях под флагом своей страны и с гимном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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«Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению», — заявили в МОК, комментируя слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях в тех же условиях, что и представители других стран.

В МОК в ответ напомнили, что ограничения были приняты и поддержаны на заседании организации 9 декабря 2022 года. Тогда было решено, что никакие опознавательные знаки РФ и Белоруссии не будут демонстрировать на спортивных соревнованиях. Эти страны также исключены из списка тех, где могут проводиться международные состязания.

Как сообщало ИА REGNUM, Поздняков также заявлял о дополнительных проверках, предусмотренных МОК для российских спортсменов. Так, их будут проверять, поддерживают ли они проводимую Россией специальную операцию.